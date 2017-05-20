ريفي: إعلان الرياض لمواجهة الإرهاب والتطرف يشكل خطوة تاريخية

رأى الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، أن “ما تشهده المملكة العربية السعودية يشكل تحولا كبيرا في المعادلة الإقليمية والعربية”، وأن “إعلان الرياض المزمع إصداره من أرض الحرمين الشريفين، لمواجهة الإرهاب والتطرف، يشكل خطوة تاريخية، وهو يمثلنا جميعا”، لافتاً الى “ان الارهاب هو العدو الأول للاسلام، وهو الذي يستعمل كبندقية بالإيجار، خدمة لمشاريع تستهدف المنطقة وأهلها، وآن الأوان لوقفة إسلامية اولا، تقطع الطريق على الأشرار ومن يحركونهم، وتسقط مشاريعهم المشبوهة”.

وقال ريفي، خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج طلاب “الجامعة الأميركية للتكنولوجيا” في منتجع الميرامار- القلمون: ” إن السلطة ليست حرفة الساعين الى مجد باطل، ولا هي وسيلة للكسب غير المشروع، ولا هي مقايضة ثوابت وطنية بمصالح شخصية. السلطة هي مسؤولية وطنية نابعة من ثقة الناس. هي مهمة مقدسة وأمانة، تفترض بمن يتبوأها أن يكون مؤتمنا على الأمانة، لا أن يفرِّط بها، على كل مفترق طرق”.

وأكد “اننا سنكون الى جانب أهلنا، وسنثبت مع كل قوى التغيير، أن زمن إستضعاف إرادة الناس وإستغبائهم قد ولى، والآتي قريب”.

وختم: “التحية من لبنان وطن الرسالة والعيش المشترك الإسلامي المسيحي والإعتدال الراسخ والقوي، الى المملكة العربية السعودية، الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والقيادة السعودية، على كل ما يقومون به، لعودة الإستقرار الى العالم العربي، وحمايته من الإرهاب والأطماع الإيرانية”.