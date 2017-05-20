توقيف مسافر سوري في مطار بيروت ابتلع كمية من الكوكايين موضوعة بـ28 واقيا ذكريا

تمكنت مصلحة الجمارك في المطار، بالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الامن الداخلي، من احباط محاولة ادخال كمية من الكوكايين، كان شخصا من التابعية السورية يحاول تهريبها إلى لبنان عبر وضعها في 28 واقيا ذكريا وابتلاعها.

وقد جرى استجواب المشتبه به الذي كان آتيا من الأكوادور في أميركا الجنوبية، عبر رحلة للطيران التركي، في حضور المدير العام للجمارك بدري ضاهر الذي اعطى التوجيهات بنقله إلى المستشفى لتصويره واستخراج المواد الممنوعة من داخل امعائه.

ولا تزال التحقيقات مستمرة باشراف القضاء المختص. وقدرت كمية الكواكين بحوالى كيلو غرام.