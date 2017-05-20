بين بري و باسيل: موقف محتدم وإتهامات متبادلة

الموقف ما زال محتدما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل ، على خلفية قوانين الإنتخاب المطروحة.

فالرئيس بري يرى ان الإتصالات والطروحات مجرد تقطيع للوقت، وصولا الى فرض قانون الإنتخاب النافذ، والمعروف بـ”قانون الستين”، إستنادا الى “إتفاق مبرم” بين مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري السيد نادر الحريري وبين الوزير باسيل ، منذ التسوية الرئاسية- الأمر الذي نفاه مرارا كلا من الوزير باسيل ونادر الحريري .

والوزير باسيل من جهته، يرى ان رئيس مجلس النواب يتعمد إجهاض مقترحاته الإنتخابية، ويتعامل معه بكيدية من أجل الحد من إنطلاقة عهد الرئيس ميشال عون .

وترى الأوساط المتابعة لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن العروض الإنتخابية ما زالت أسيرة المشروع التأهيلي للوزير باسيل ، والنسبية الغارقة في الخلافات حول أحجام الدوائر الإنتخابية.