الأصفر لحافلات المدرسة والأبيض للطائرات… لماذا؟

يظن الكثيرون إن اختيار اللون الأصفر على باصات المدرسة كان عشوائيًا من قبل مدراء المدارس حول العالم، إلا أن هناك سببًا وراء ذلك فما هو؟

تم اختيار اللون الأصفر بشكل خاص لحافلات المدارس عام 1939 خلال مؤتمر أقيم في الولايات المتحدة الأميركية لوضع معايير خصوصا لباصات المدارس.

ووقع الإختيار في النهاية على اللون الأصفر ضمن اجراءات السلامة التي يجب أن تتبعها المدارس وذلك لأن اللون الأصفر يلفت الأنظار بشكل كبير.

ويساعد هذا اللون السائقين الآخرين على تمييزه بسرعة والإنتباه إلى وجود تلاميذ على الطرقات في الضباب والطقس السيء وفي الطرقات المظلمة أيضًا.

كذلك، نلاحظ أن معظم الطائرات باللون الأبيض إذ إن الأخير يعكس نور الشمس ولا يمتص الحرارة على عكس الألوان الأخرى، فيبقى جسم الطائرة باردًا.