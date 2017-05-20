فنجان قهوة أنقذ حياة فرناندو

تمكنت السلطات الإيطالية من إنقاذ حياة مواطن في مدينة تورينو من الموت إنتحارا، بعدما نجحت في ثنيه عن ذلك بعد مفاوضات شاقة دامت نحو 22 ساعة، وانتهت بموافقة المواطن على العزوف عن الإنتحار مقابل فنجان قهوة!

القصة بدأت حين قام المواطن الإيطالي فرناندو البالغ من العمر 52 عاما، بإلقاء أثاث بيته من شرفة المنزل، وذلك إحتجاجا على عدم إستجابة الشرطة إلى بلاغاته المتعددة حول التهديدات التي وجهت له من قبل المافيا الإيطالية.

وقام فرناندو بنقل الأحداث مباشرة على الهواء من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، ولاقى تجاوبا وعطفا كبيرين من الناشطين.

ومع انتشار الخبر في مدينة تورينو ، قامت الشرطة بتطويق منزل المواطن فرناندو وتواصلت معه، وبعد ساعات من الأخذ والرد ارتأى الأخير في ساعات الصباح الأولى أن يستسلم للشرطة، ولكن بشرط وحيد غريب، وهو تقديم الشرطة فنجانا من القهوة له مقابل فتحه باب منزله وعزوفه عن الإنتحار!