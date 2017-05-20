دريان التقى وفدا من المصالح والنقابات في “القوات اللبنانية”

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى وفدا من المصالح والنقابات في حزب القوات اللبنانية.

بعد اللقاء تحدث باسم الوفد النقيب غسان يارد الذي قال: “تشرفنا اليوم بزيارة سماحته باسم حزب القوات اللبنانية، وقدمنا له دعوة إلى الإفطار السنوي الذي تنظمه المصالح والنقابات في الحزب في فندق الحبتور، كما تباحثنا معه في مختلف الأمور الوطنية، وأثنينا على مواقفه الوطنية، فالمفتي دريان هو رمز الاعتدال الذي يوصل الصورة الحقيقية للاسلام، وهو رمز للتعايش المسيحي الإسلامي، وقد حملنا له رسالة باسم الدكتور سمير جعجع تؤيد مواقفه وتشد على يده، هذه المواقف المعتدلة التي ترسم صورة لبنان الحقيقية، لبنان وطن الرسالة الذي نتمنى جميعا العيش فيه، ويبقى هناك تواصل بين المسلمين والمسيحيين لبناء مستقبل زاهر لوطننا لبنان”.

واستقبل مفتي الجمهورية مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية برئاسة رئيس المجلس الدكتور وسيم الوزان في حضور المدير العام للمؤسسات الشيخ أحمد دندن، وشكر الوزان باسمه وباسم أعضاء مجلس العمدة تجديد الثقة التي أولاها لهم دريان في سبيل تطوير وتحديث ونمو المؤسسات، وتمنى دريان لهم التوفيق والنجاح في مهامهم لما يعود للمؤسسات من خير وخاصة في شهر رمضان المبارك.

كذلك استقبل دريان رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله.