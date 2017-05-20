بعد تلميح المرعبي “المستقبل” يؤكد: لن نشارك في جلسة التمديد

بعد تلميح وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين معين المرعبي الى “إمكان تراجع تيار “المستقبل” عن قراره بعدم المشاركة في التمديد لمجلس النواب”، أكّدت مصادر “المستقبل” أن لا شيء جديداً لديه.

وكشفت مصادر “المستقبل” لصحيفة “الجمهوية”، أن “التيار” كان قد أبلغَ الى رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم مشاركته في جلسة التمديد ، وبالتالي لم يطرَأ أيّ جديد على موقفه”.

وشدّدت المصادر في “المستقبل”، على “أنّ التركيز الآن هو الوصول الى قانون إنتخاب جديد في أسرع وقت ممكن”.