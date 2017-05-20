توقيف عراقي بجرم التعامل مع إسرائيل وجمع المعلومات لصالحها

أوقفت المديرية العامة للأمن العام العراقي “م.ي” بجرم التواصل مع اسرائيل، وجمع المعلومات لصالحه، بنتيجة المتابعة الدقيقة والمكثفة وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة، وفي إطار متابعة عمليات مكافحة التجسس لصالح العدو الاسرائيلي، وتفكيك الشبكات التابعة له في الداخل اللبناني.

وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه، وبأنه تم تجنيده من قبل احد ضباط جهاز TASA ELITE التابع لوزارة حرب العدو، الذي ينشط في مجال العمليات الخارجية في الدول العربية، وتنفيذ الاغتيالات، وتدريب المقاتلين، وطلب منه تزويده بمعلومات امنية عن الجيش اللبناني، وشخصيات في لبنان، الى جانب محاولة تجنيد اشخاص اخرين لتأليف شبكة تخريبية في الداخل اللبناني، كما اقدم على ربط مشغِّله الاسرائيلي بشقيقه الموجود في العراق بهدف جمع معلومات عن نشاط السلطات العراقية.

بعد إنتهاء التحقيق معه، أحيل الى القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي اعضاء الشبكة وسوقهم الى العدالة.