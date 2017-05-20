عدوان من الشوف: مصالحة الجبل خطّ أحمر والدولة وحدها تحمي المواطنين سواسيّةً

شدّد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان على العيش المشترك الذي تكرس بمصالحة النائب وليد جنبلاط مع البطريرك الصفير، معتبراً أن هذه المصالحة ليست موقفا يتخذ ويذهب كل في طريقه، العيش معا هو عمل يومي تراكمي يتطلب من كل واحد أن يعلم ما يزعج الشخص الآخر وما يخدم الشخص الآخر.

وأكد عدوان خلال مؤتمر تنسيق الخدمات الإنمائية في قضاء الشوف أن المصالحة خط أحمر، مضيفاً: نريد أن ننقل نموذج العيش المشترك إلى غيرنا فكلنا نرى اليوم ما يحصل في سوريا والعراق واليمن وهذا النموذج سننقله على مستوى الوطن والوطن سينقله على مستوى المحيط.

وتابع عدوان: من يظن أن ديانته أو طائفته المذهبية تحميه فهو مخطئ جدا فالدولة وحدها تحمي المواطنين سواسيّةً وطبعا نحن علينا أن ندعم دولتنا كي تتمكن من القيام بواجباتها ومن دون أمن إجتماعي لا إستقرار في البلد فالأمن الإجتماعي هو أن يشعر كل مواطن على أنه يعيش بطمأنينة لان كل حاجاته مؤمّنة من دون منّة أو جميلا من أحد.

وقال: أنتم تعلمون أنه من دون مثابرة أو متاعبة لم نصل إلى أي مكان ونحن نصل إلى نوعين من الأمور التي تهمنا سويا كلنا نعلم أن مشكلة النفايات لم تحلّ بعد وبأكثر من بلدة هناك تدابير موقتة غير سليمة والبعض الآخر طرح حلولا تحتاج إلى الوقت كي تطبّق وهناك مشاريع أخرى بدأ تنفيذها ولم تنته فنحن في دير القمر لدينا مستشفى بدأنا بها من دون أن يكون هناك تخطيط مالي.