روحاني رئيسا لولاية ثانية

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي فوز الرئيس حسن روحاني في الإنتخابات الرئاسية في وجه المرشح المحافظ ابراهيم رئيسي.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت أن روحاني حصل على أكثر من 14 مليون صوت بعد فرز أكثر من 25 مليون، في الانتخابات الرئاسية، فميا حصل رئيسي على 10 ملايين وذلك، بعد فرز 25 مليون صوت، مؤكدة أن تقدم روحاني حاسم على رئيسي بعد فرز غالبية الأصوات.

ويشار إلى أن تاريخ الانتخابات الإيرانية يظهر أنه ومنذ العام 1981 لم يخسر أي رئيس إيراني خلال ترشحه لفترة رئاسية ثانية.