مواقع “حزب الله” في سوريا ضمن بنك الأهداف الأميركي

أفادت معلومات أنّ قائد الجيش العماد جوزف عون الذي زار أميركا اخيراً، سمعَ ممّن التقاهم من المسؤولين عرضاً حول الوضع في المنطقة. وأكد أهمّية الإستمرار في دعم الجيش بما يُمكّنه من القيام بالواجبات والمهام الملقاة على عاتقه.

ونوَّه الجانب الأميركي بحسب المعلومات المتوافرة لصحيفة “الجمهورية”، بالجيش اللبناني ، مؤكداً موقفَ الإدارة الأميركية الثابت في مواصلة دعمِه وحرصَها على إستقرار لبنان وتمكين الجيش من مواجهة خطر الإرهاب. ونقلَ عائدون من واشنطن اخيراً أنّهم سمعوا من مسؤولين أميركيين عرضاً شاملاً للوضع في المنطقة، من العراق مرورا بسوريا فاليمن وصولاً الى لبنان.

وأكد الأميركيون على السعي الدائم للحرب القوية على الإرهاب ، وأنّ الإدارة بصدد ذلك، مع الاشارة الى انّ مسؤولين أميركيين سمّوا “حزب الله” بالإسم وكأنّه إستكمال لِما أعلنَه ترامب في الفترة الأخيرة من انّه سيواجه الحزب في سوريا ، حيث كشفَ هؤلاء المسؤولون انّ مواقع لـ”حزب الله” في سوريا هي من ضمن بنك الأهداف الأميركي .

وبحسب الزوّار، فإنّ مستويات لبنانية عرَضت لمسؤولين أميركيين الواقعَ اللبناني وكذلك الواقع في سوريا ، مؤكّدةً أنّ مشاركة الحزب في الحرب السورية ضد الإرهابيين منَعت وصولهم الى لبنان وأنّ أيّ محاولة لضرب “حزب الله” في سوريا تعني بشكل مباشر أو غير مباشر فتحَ البابِ أمام الارهابيين للوصول الى لبنان.