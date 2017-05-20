مقتل 4 في اشتباك في الشطر الهندي من كشمير

قتل جنديان ومسلحان في الشطر الهندي من كشمير بالقرب من الخط الحدودي الذي يفصله عن الشطر الباكستاني من الاقليم المضطرب، بحسب الجيش الهندي.

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ انتهاء الاستعمار البريطاني في 1947. ويزعم كلا البلدين احقيتهما في الاقليم.

وقال المتحدث باسم الجيش الهندي راجيش كاليا إنّ الاربعة قتلوا خلال تبادل لاطلاق النار.

وصرّح انّ ارهابيين حاولا التسلل الى جانبنا من كشمير في قطاع نوغام، وتم القضاء عليهما، كما استشهد جنديان في تبادل اطلاق النار.