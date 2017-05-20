“القوات” – عاليه: مصالحة الجبل ثابتة ولملاحقة من نشر مقال “الفتنة”

استهجنت منسقية “القوات اللبنانية” في منطقة عاليه ما يصدر من مقالات مدسوسة ومدفوعة بهدف التشويش على المصالحة في الجبل وآخر تلك المحاولات ما صدر في أحد المواقع المشبوه بارتباطاته وكتاباته عن كفرمتى.

وفي هذا السياق تؤكد “القوات اللبنانية – عاليه”:

أولاً، المصالحة معطى ثابت ونهائي لا يتأثر بإشكال من هنا، إذا وجد، او تباين من هناك.

ثانياً، الدولة اللبنانية وحدها المخولة وضع حد لأي تجاوز للقوانين متى وجد، خصوصا انها تحظى بغطاء كل القوى السياسية في الجبل.

ثالثاً، تؤكد “القوات” متانة العلاقة مع “الحزب التقدمي الاشتراكي” وكل الموحدين الدروز وتعتبر الجبل مساحة استقرار وتعايش حقيقي وتفاعل خلاق بين كل مكوناته.

رابعاً، تطلب القوات من الاجهزة المختصة التحرك لمقاضاة الموقع الذي نشر المقال الذي تفوح منه لغة الطائفية والتحريض وإثارة الفتنة.