ماكرون يستقبل رئيس الوزراء الايطالي الأحد قبل قمة مجموعة السبع

يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء الاحد في باريس، رئيس الحكومة الايطالية باولو جنتيلوني في إطار التحضير لقمة مجموعة السبع الي تعقد الاسبوع المقبل في صقلية، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وأوضح المصدر نفسه أن ماكرون وجنتيلوني سيدليان ببيان مشترك عند الساعة قبل تناول العشاء في الاليزيه.

ويأتي اللقاء قبل ايام فقط على قمة لرؤساء دول وحكومات مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا ستعقد في تارومينا في جزيرة صقلية الايطالية).

وسيكون أحد ابرز مواضيع القمة مكافحة الاحترار المناخي والدفاع عن معاهدة باريس في وقت يهدد فيه الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالانسحاب منها.