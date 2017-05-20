بالصور: ميلانيا غيّرت “التنورة” في الطائرة… وهذا ما ارتدته في المملكة

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى الرياض برفقة زوجته ميلانيا، في إطار جولته الخارجية الأولى كرئيس أميركي.

وخطفت ميلانيا الانظار بملابسها، لا سيما وان العديد من الناشطين تساءلوا عن الزي الذي سترتديه أثناء وصولها، وما إذا سترتدي حجاباً أو غطاء للرأس.

وأطلّت السيدة الأميركية الأولى، بزيٍ موحد يشبه العباءة باللون الأسود، ما اعتبره البعض مناسباً ومراعياً للتقاليد والعادات في المملكة.

وكانت ميلانيا قبل صعودها الطائرة وهي في أميركا، ترتدي قميصاً بيضاء وتنورة برتقالية، لكنها غيّرت زيها في الطائرة وارتدت “العباءة” السوداء قبل وصولها إلى الرياض.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد أن “السعودية لم تفرض ارتداء الزي الإسلامي على ميلانيا”.