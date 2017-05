قدّمت السيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترامب شكرها للسعودية عقب ما وصفته بـ”الاستقبال الجميل” في العاصمة الرياض، السبت.

وكتبت ميلانيا ترامب تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، جاء فيها “أشكر الاستقبال الجميل في الرياض”.

ونشرت السيدة الأولى إلى جانب التغريدة صورة تظهر فيها منتظرة لفنجان القهوة السعودية.

واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا اللذان وصلا الرياض في أول جولة خارجية يقوم بها الرئيس الأميركي منذ توليه الرئاسة.

Thank you for a beautiful welcome to #Riyadh! #SaudiArabia pic.twitter.com/BcrMR0OYSK

— Melania Trump (@FLOTUS) May 20, 2017