مسلحون يخطفون صحافيا في المكسيك

خطف مسلحون الصحافي المكسيكي سلفادور ادامي الذي يملك محطة تلفزيون محلية في ولاية ميشواكان التي تشهد اعمال عنف مرتبطة بالجريمة المنظمة.

ولم يكن لدى اقربائه الذين أبلغوا السلطات باختفائه اي معلومات عن تهديدات قد يكون تلقاها.

وشهدت المكسيك الثلاثاء تظاهرات غداة اغتيال الصحافي خافيير فالديز الخبير في قضايا تهريب المخدرات. وفالديز (50 عاما) هو خامس صحافي يقتل في 2017 في المكسيك التي تعد ثالث أخطر بلدان العالم على الصحافيين بعد سوريا وأفغانستان.

وتعهد الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو تعزيز آليات حماية الصحافيين ومكافحة الافلات من العقاب.