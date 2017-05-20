بالصور: بيبا ميدلتون إلى القفص الذهبي

تزوّج الثنائي بيبا ميدلتون وجيمس ماثيوز في كنيسة سان مارك، في حضور العائلة والأصدقاء وشخصيات من العائلة الملكية أبرزهم دوق كامبريدج الأمير ويليام ودوقة كامبريدج الأميرة كيت والأمير هاري ونجم التنس السويسري روجر فيدرر، وفق صحيفة “التلغراف”.

وبدت بيبا مشعة فيما ترجلت من سيارة الجاغوار مرتدية فستان الزفاف الذي حمل توقيع جايلز ديكون، في حين حملت الطرحة توقيع Stephen Jones في حين صمم تاجها Maidenhair Fern وحذاءها العاجي اللون مصنوع من الساتان حمل توقيع Manolo Blahnik.

ومن الضيوف الذين حضروا شقيق العريس سبنسر ماثيوز، خال بيبا غاري غولد سميث والأميرة أوجيني.

وبحسب خبيرة الموضة في صحيفة “التلغراف” سارة رويس غرين هيل، فلاحظت أن بيبا ارتدت أقراطاً من الألماس من تصميم روبنسون بيلهام سبق وارتدتها في زفاف شقيقتها كيت في العام 2011.

قرعت أجراس كنيسة سان مارك وأصبح الثنائي زوجين رسمياً.