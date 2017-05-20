الدفاع الجوي السعودي يدمّر صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي بإتجاه السعودية

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها اليوم أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي إعترضت عند الساعة (8:45 ) من مساء الجمعة صاروخاً باليستياً أطلقته مليشيات الحوثي فوق منطقة غير مأهولة بالسكان شمال محافظة الرين في السعودية.

وقالت القيادة في بين إنه تم إعتراض الصاروخ وتدميره بدون أي أضرار ، وقد بادرت قوات التحالف الجوية في الحال بإستهداف موقع إطلاق الصاروخ في الأراضي اليمنية.