الدفاع الجوي السعودي يدمّر صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي بإتجاه السعودية

عربيا ودولياالسبت 20 أيار 2017 الدفاع الجوي السعودي يدمّر صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي بإتجاه السعوديةأعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها اليوم أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي إعترضت عند الساعة (8:45 ) من مساء الجمعة صاروخاً باليستياً أطلقته مليشيات الحوثي فوق منطقة غير مأهولة بالسكان شمال محافظة الرين في السعودية. وقالت القيادة في بين إنه تم إعتراض الصاروخ وتدميره بدون أي أضرار ، وقد بادرت قوات التحالف الجوية في الحال بإستهداف موقع إطلاق الصاروخ في الأراضي اليمنية.كلمات مفتاحية:السعوديةصاروخ بالستيميليشيات الحوثيالمصدر: واس