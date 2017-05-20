بري ابرق الى روحاني مهنئا باعادة انتخابه

ابرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني مهنئاً باعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية وجاء في البرقية :

يسرني ان اتقدم منكم بأحر التهاني بمناسبة فوزكم مجددا بثقة الشعب الايراني العزيز وتجديد انتخابكم رئيساً للجمهورية الاسلامية الايرانية لولاية رئاسية ثانية . اننا نعبر لكم عن سرورنا بالعرس الديمقراطي الكبير الذي شهده بلدكم وبنسبة الاقتراع العالية التي فاقت اية مشاركة في اي مكان آخر في العالم . اننا نتمنى ان يسهم انجاز هذا الاستحقاق في تفرغ بلدكم لزيادة مشروعات التنمية البشرية ولبناء وصنع الاستقرار في المنطقة واستبعاد الفتنة واخماد كوامنها ودعم وضع نهايات سياسية لمشكلاتنا الثانوية بما يتيح استعادة موقع القضية الفلسطينية كقضية مركزية للعالمين الاسلامي والعربي والتفرغ لدعم تمكين الشعب الفلسطيني المظلوم من تحقيق امانيه الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ لبلدكم استقراره وازدهاره وقوته ومنعته وان يمكنكم من اعادة بناء الثقة بينه وبين بلدان الجوار العربي والاسلامي والعمل لترسيخ ازدهار الانسان واخماد نوازع الفرقة بين شعوبنا وتفعيل الديبلوماسية العالية التي مكنت الجمهورية الاسلامية الايرانية من التوصل لصياغة الاتفاق مع دول الخمس زائد واحد بما يؤمن مصالح وأمن شعوبنا ودولنا.