قاسم: لو إجتمعت الدنيا علينا لن تثنينا عن عزمنا في تحرير الأرض وتحقيق الإستقلال ورفض التبعية

سأل نائب الامين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم ما هي مشكلتنا مع أمريكا؟ أمريكا لا تتحمل بأن ربيبتها إسرائيل في موقع صعب، ولا تقبل أن ترتفع أصوات أو رؤوس لتقول انها تريد أن تكون مستقلة وأن تسترد الأرض وتحفظ الكرامة، ولذا هم يواجهون ويحاولون الضغط علينا بأساليب مختلفة.

قال ان “لو إجتمعت الدنيا علينا لن تثنينا عن عزمنا في أن نبقى الشعلة المضيئة التي تعمل لتحرير الأرض وتحقيق الإستقلال ورفض التبعية”.