هبوط إضطراري لطائرة ركاب قطرية في سريلانكا

قال مسؤولون في سريلانكا أن طائرة ركاب قطرية تقل 202 من الراكبين كانت في طريقها من تايلاند إلى قطر ، قامت بـ هبوط إضطراري في سريلانكا بعد إندلاع حريق على متنها.

وذكر المدير العام لهيئة الطيران المدني في سريلانكا “إتش أم سي نيمالسيري”، أن طائرة الخطوط الجوية القطرية ، وهي من طراز بوينغ 800-787، التي كانت في طريقها من فوكيت إلى الدوحة ، قد هبطت بسلام فى سريلانكا .

وأضاف نيمالسيري أن جميع المستشفيات وفرق الإطفاء وخدمات الطوارئ بالقرب من مطار كاتوناياكي الواقع على مسافة 23 كم شمالي العاصمة كولومبو ، وضعت في حالة تأهب، مشيرا إلى أنه يجري حاليا فحص الطائرة لمعرفة سبب الحريق.