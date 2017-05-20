هبوط إضطراري لطائرة ركاب قطرية في سريلانكا

تحت المجهرالسبت 20 أيار 2017 هبوط إضطراري لطائرة ركاب قطرية في سريلانكاقال مسؤولون في سريلانكا أن طائرة ركاب قطرية تقل 202 من الراكبين كانت في طريقها من تايلاند إلى قطر ، قامت بـ هبوط إضطراري في سريلانكا بعد إندلاع حريق على متنها.وذكر المدير العام لهيئة الطيران المدني في سريلانكا “إتش أم سي نيمالسيري”، أن طائرة الخطوط الجوية القطرية ، وهي من طراز بوينغ 800-787، التي كانت في طريقها من فوكيت إلى الدوحة ، قد هبطت بسلام فى سريلانكا . وأضاف نيمالسيري أن جميع المستشفيات وفرق الإطفاء وخدمات الطوارئ بالقرب من مطار كاتوناياكي الواقع على مسافة 23 كم شمالي العاصمة كولومبو ، وضعت في حالة تأهب، مشيرا إلى أنه يجري حاليا فحص الطائرة لمعرفة سبب الحريق.كلمات مفتاحية:إضطراريسريلانكاطائرة ركاب قطريةهبوالمصدر: وكالات