الحريري والرياشي وباسيل والمشنوق في السعودية

وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الى الرياض في المملكة العربية السعودية لترؤس الوفد اللبناني الى مؤتمر القمة العربية الاسلامية الاميركية الذي يعقد غدا في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.

وكان في استقبال الرئيس الحريري والوفد المرافق على ارض مطار في قاعدة الملك سلمان الجوية نائب امير منطقة الرياض الامير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز وسفير لبنان لدى المملكة عبد الستار عيسى والقائم بالاعمال السعودي في لبنان وليد البخاري،

وبعدما استعرض الرئيس الحريري ثلة من الحرس الملكي توجه الى صالون الشرف ثم غادر والوفد المرافق الى مقر اقامته.

ويضم الوفد اللبناني وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الاعلام ملحم رياشي، الوزير السابق باسم السبع ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري.