الجميل: ما اخشاه اننا ذاهبون الى الفراغ ومن خلاله الى الستين والتمديد

لفت النائب سامي الجميل الى ان ما سمعه كمعارضة من السلطة السياسية، انهم لا يريدون الفراغ، ولا التمديد ولا قانون الستين، “وما اخشاه اننا ذاهبون الى الفراغ ومن خلاله الى الستين ومنه الى التمديد. تحت عنوان رفض الفراغ والتمديد والستين سوف يكون هناك الفراغ والتمديد والستين. نحن نحذر ونقول اننا نريد قانون انتخابات عادل يعطي لكل فريق سياسي القدرة على تمثيل حجمه، وليس قانونا للتعيين، ان قانون الستين هو قانون التعيين. نريد ان يقرر الشعب اللبناني من يريد ان يمثله من خلال قانون يعطيه القدرة على تقرير مصيره ولا يعيده الى المجلس النيابي ذاته وبالتالي النهج والاداء والمنطق ذاته”.

كلام الجميل جاء خلال العشاء السنوي لإذاعة “صوت لبنان” في ريجنسي بالاس في أدما، أشار الى انه يريد الدائرة الفردية اذا كان القانون أكثريا، وللنسبية دوائر متوسطة. “انه امر سهل واذا لم تستطيعوا ذلك اذهبوا الى مجلس النواب وصوتوا.”

وختم الجميل: “لماذا تخافون من ممارسة الديمقراطية؟ لأنكم لا تريدونها، تريدون وضع قانون على مقاسكم وانتخابات على مقاسكم، تريدون التعيين، اي يجب ان نتفق مسبقا على نتيجة الانتخابات ومن ثم نذهب الى الانتخابات ونخبر الناس ونوهمهم انهم انتخبوا.