أسرار الصحف ليوم السبت 20 أيار 2017

أسرار الآلهة – النهار

تظهر إلى العلن الخلافات بين السياسيّين والتباعد في ما بينهم والتنافس على أبواب شهر رمضان لتثبيت المواقع قبيل أي استحقاق انتخابي متوقّع.

يشكو أعضاء في بلدية بيروت من الضغوط التي تمارس لاقرار بنود غير متّفق عليها وغالبها تفوح منها رائحة الصفقات.

تخوّف وزير سابق من إمرار قرار بالعفو عن السجناء قبيل الاستحقاق النيابي أيّاً كان شكله وإطلاق كل الارهابيين دفعة واحدة.

دعا حزب “القوات” الى مؤتمرات انمائية في معظم المناطق تباعاً من دون تحديد الهدف منها أهو اطلاع على الحاجات فحسب أم ضمن خطة مشاريع ينوي الحزب تبنّيها

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يقال – المستقبل

إنّ اجتماعات استؤنفت في وزارة الخارجية لمراجعة ملفات الديبلوماسيين تمهيداً لإجراء التشكيلات الديبلوماسية فور توافر الظروف السياسية الملائمة.

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أسرار الجمهورية

لم تثمر محاولات أطراف سياسية في تغيير نمط إختيار إحدى المرجعيات الدينية في لبنان.

يستعد أحد الأحزاب لتنظيم احتفال قَسَم يمين في الأسابيع القليلة المقبلة لإظهار حجم القوة السياسية التي بات يتمتع بها خصوصاً بين طلاب الإختصاصات العليا.

يُحضّر أحد الموظفين الكبار الذي يتعرّض للملاحقة القضائية والمساءلة للكشف عن بعض محطات عمله التي تعرّض خلالها لحجم كبير من الضغوط السياسية والحزبية.