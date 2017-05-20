بالفيديو والصور: الملك سلمان يقلّد ترامب بأرفع وسام سعودي

قلّد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم السبت، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بوسام الملك عبد العزيز؛ وهو أعلى وسام مدني في المملكة.

وأبدى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ترحيبه بالرئيس ترامب، قائلا إن زيارته “ستعزز التعاون الاستراتيجي وستحقق الأمن والاستقرار للعالم.”

ووصل ترامب إلى العاصمة الرياض، السبت، في أول زيارة يجريها إلى الخارج منذ توليه المسؤولية في البيت الأبيض، في 20 كانون الثاني الماضي.

وقال الرئيس الأميركي من جهته في تغريدة على “تويتر”، “إنه من العظيم أن أكون في الرياض”، معربا عن تطلعه لعقد اجتماعات يوم السبت.

ويعقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ترامب تركز على “إعادة تأكيد الصداقة العريقة وتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية الوثيقة بين البلدين”، حسب الموقع الرسمي للقمة السعودية – الأميركية.