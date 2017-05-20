المعارضة تعد بتنظيم اكبر تظاهرة في فنزويلا

وعدت المعارضة الفنزويلية بأن تنظم اكبر عرض لقوتها منذ بداية موجة الاحتجاجات مطلع نيسان، للمطالبة برحيل الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وينوي معارضو الرئيس الاحتفال بمرور خمسين يوماً على بدء التظاهرات في الاول من نيسان.

وقال احد النواب الشباب خوان اندريس ميخيا الذين يقودون التظاهرات “ليوم المقاومة الخمسين، سننظم اكبر عرض للقوة في هذه الفترة”.

وتسعى المعارضة التي تشكل الاكثرية في البرلمان منذ اواخر 2015، الى دفع الرئيس الى التنحي عبر انتخابات عامة مسبقة.