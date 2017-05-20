عربيا ودوليا

واشنطن: لن نتعاون أبدا مع نظام الأسد حتى في محاربة “داعش”

أكدت واشنطن أنها لن تتعاون أبدا مع نظام الأسد في دمشق حتى ولو من أجل تكثيف محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال بريت ماكغورك ، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لشؤون التعاون مع الدول الأجنبية لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، في مؤتمر صحافي ع في البنتاغون ، إن الأوضاع في سوريا أصعب بكثير مما يجري في العراق ، لأن الولايات المتحدة لا شريك لها في سوريا بشكل حكومة محلية، وأضاف مشددا: “أما نظام الأسد ، فلن نتعاون معه أبدا”.

يذكر أن الولايات المتحدة أطلقت، يوم 22 أيلول 2014، وفي إطار التحالف الدولي بقيادتها والذي يشمل 68 دولة، حملة عسكرية ضد “داعش”.

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البنتاغونداعشماكغوركواشنطن
المصدر:
وكالات

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