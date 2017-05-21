فياض: بقاء لبنان بمنأى عمّا يحصل من حوله ضرورة

شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض على “ضرورة أن يبقى بلدنا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بمنأى عما يحصل من حولنا من اصطفافات وغيرها، لا سيما وأننا في مرحلة تتظافر فيها التعقيدات السياسية على المستوى الإقليمي” معتبراً أن “أحوج ما يكون بحاجة إليه اللبنانيون الآن، هو التضامن والتماسك في سبيل حماية هذا البلد، وصونه وإبعاده عن كل هذه التعقيدات”.

كلام فياض جاء خلال رعايته حفل إطلاق جمعية بلدي للتراث (جبل) في باحة مطحنة الرمانة في وادي الحجير حيث اعتبر أن “الحاجة إلى قانون انتخابي جديد في هذه المرحلة، يصبح ليس فقط ضرورة تتصل فقط بالواقع الانتخابي وبحماية الديموقراطية اللبنانية، فضلاً عن الحاجة إلى تداول السلطة واستمرار التمثيل الديمقراطي، وإنما أيضاً كي نحمي الاستقرار السياسي والمؤسسات وقدرتها على أن تقوم بدورها وتبقى متماسكة، وتخدم المواطن، وتصون الأمن، وتقدم الخدمات الأساسية، وتحمي هذا الوطن، على أن نمضي جميعاً بكل تعاون في سبيل أن نؤدي هذه الأهداف”.