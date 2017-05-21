القدر… دهسه فقُتل دهساً!

توفي رجل آسيوي دهسًا في شارع محمد بن زايد حسب ما أفادت شرطة دبي.

وفي التفاصيل فقد ركن السائق سيارته إلى جانب الطريق بعدما تعطلّت وأثناء محاولته العبور في إطار سعيه لإصلاح الخلل، دهسته سيارة، فتوفي متأثرًا بجروحه.

وتبيّن من خلال التدقيق في سجلات المتوفّى أنه دهس شخصًا منذ 10 سنوات، وتسبب بوفاته.

ونقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن مصدر أمني أنّ المفارقة في هذه الواقعة هي أن العبور من أماكن غير مخصصة للمشاة هو السبب وراء الحادثين، على الرغم من وجود فارق زمني يقدر بـ 10 سنوات بينهما، وأن المتسبب في الحادث الأول هو المتوفى في الثاني.

وأشار المصدر إلى أن سائق السيارة، التي تسببت بالحادث الأخير، فوجئ أثناء سيره نحو العاشرة مساءً، بشخص يعبر الطريق الذي يتكوّن من ستة مسارات، فلم يستطع تفاديه ودهسه، ما أدى إلى وفاته، فيما أن المتوفى قتل رجلًا بالطريقة نفسها قبل 10 سنوات.