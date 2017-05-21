جو حتّي يدعو الراعي إلى حفل توقيع كتابه

زار الباحث والمؤرّخ جو حتّي بكركي، حيث إلتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وقدّم له كتابه الجديد “شهادة.. وتاريخ” ودعاه الى حفل توقيع الكتاب يوم الاحد 28 أيار في مسرح بلدية الجديدة- السدّ- البوشرية برعاية رئيس حزب “القوّات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع.

والجدير ذكره أنّ كتاب حتّي يؤرّخ للمرحلة الممتدة منذ عام 1969، تاريخ توقيع إتفاقية “القاهرة، الى 1982 تاريخ إغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميّل، ويضيء الكتاب على مرحلة مهمّة من تاريخ المقاومة اللبنانية وصمودها في وجه المنظمات والجيوش الغريبة التي حاولت القضاء على الكيان اللبناني.