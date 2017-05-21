ماكرون هنأ روحاني بإعادة انتخابه: لتسوية نزاعات الشرق الأوسط عبر الدبلوماسية

رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفوز نظيره الإيراني حسن روحاني بولاية ثانية، مشدداً على أن باريس “ستسهر بكل يقظة على التطبيق الصارم” من جانب ايران للاتفاق النووي.

وقال ماكرون في بيان له ان “اعادة انتخاب الرئيس روحاني تعزز الأمل بأن تطبق حكومته بصرامة الاتفاق التاريخي الموقع في 14 تموز 2015 والذي أتاح ايجاد حل دبلوماسي للخلاف النووي وبدء مرحلة جديدة بين ايران والمجتمع الدولي”.

وإذ نقل الرئيس الفرنسي “تحياته” الى نظيره الايراني “بمناسبة اعادة انتخابه” و”هنأه على حسن سير الانتخابات التي شارك فيها الايرانيون بكثافة”، اعرب ماكرون في بيانه عن أمله في ان “تؤكد هذه الولاية الجديدة تحسن العلاقات القديمة بين فرنسا وايران”.

وأكد ماكرون انه سيطلب “من الحكومة الفرنسية العمل بقوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية والثقافية مع ايران”.

واوضح ان “فرنسا الحريصة على تطوير الحوار السياسي مع ايران، تجدد تأكيد ضرورة إيجاد تسوية عبر الدبلوماسية للنزاعات التي تدمي الشرق الاوسط وهي تدعو ايران الى الانخراط في هذا المسعى”.