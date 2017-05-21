اردوغان يعود الى رئاسة الحزب الحاكم في تركيا

سيصبح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من جديد رئيساً لحزب العدالة والتنمية اليوم، منفّذاً بذلك أحد التغييرات الأساسية لمراجعة الدستور التي اقرت في استفتاء في 16 نيسان الماضي.

وكان اردوغان قد قطع رسمياً علاقته بالحزب عندما انتخب رئيساً في آب 2014، وفقاً للدستور، لكنه عاد الى صفوف الحزب الذي شارك في تأسيسه في 2001 بفضل مادة أولى في التعديل الدستوري. وقال في مراسم عودته الى الحزب، وقد بدا عليه التأثر “اعود اليوم الى حزبي، الى عشي، الى حبي”.

وستسمح عودة اردوغان الى رئاسة الحزب للرئيس التركي بإنهاء الخلافات الداخلية والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة المقررة في الثالث من تشرين الثاني 2019.