محلياتالأحد 21 أيار 2017 باسيل: تفاجأنا بـ”إعلان الرياض”غرّد رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل بعد عودته من السعودية قائلاً: “لم نكن على علم باعلان الرياض لا بل كنا على علم ان لا بيان سيصدر بعد القمة وقد تفاجأنا بصدوره وبمضمونه ونحن في طائرة العودة…”، مضيفاً: “ضناً بلبنان وشعبه ووحدته”. وختم سلسلة تغريداته بالإشارة إلى انه “امّا وقد وصلنا الى لبنان فنقول اننا نتمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري وبسياسة ابتعاد لبنان عن مشاكل الخارج وابعادها عنه”.كلمات مفتاحية:جبران باسيلالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية