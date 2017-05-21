باسيل: تفاجأنا بـ”إعلان الرياض”

غرّد رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل بعد عودته من السعودية قائلاً: “لم نكن على علم باعلان الرياض لا بل كنا على علم ان لا بيان سيصدر بعد القمة وقد تفاجأنا بصدوره وبمضمونه ونحن في طائرة العودة…”، مضيفاً: “ضناً بلبنان وشعبه ووحدته”.

وختم سلسلة تغريداته بالإشارة إلى انه “امّا وقد وصلنا الى لبنان فنقول اننا نتمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري وبسياسة ابتعاد لبنان عن مشاكل الخارج وابعادها عنه”.