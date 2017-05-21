حاصباني من البحر الميت: الأنسب هو نموذج الحكم المبني على الحرية الاقتصادية المتلازمة مع المسؤولية الاجتماعية

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني الى ايجاد نظام اقتصادي يخدم كافة اطياف المجتمع ويعمل على اعادة بناء المهارات وضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية والتعليم وتأمين المسكن.

مواقف حاصباني جاءت خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار “تمكين الأجيال نحو المستقبل”، الذي إلتأم في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت في الاردن بمشاركة أكثر من ألف شخصية قيادية عربية وعالمية من القطاعين الخاص والعام بينهم عدد من رؤساء الدول والحكومات.

حاصباني الذي شارك في لقاءات مفتوحة وإجتماعات مغلقة في المنتدى، شدد على ضرورة التعاضد بين اطياف المجتمع لتحقيق الشمول التنموي الذي يؤسس لمجتمعات اقتصادية قادرة على دعم الافكار الريادية عبر التقنية الحديثة وتنمية الابداع عبر المشاركة بين القطاعين العام والخاص لصياغة تشريعات واضحة الاهداف تعمل على رعاية المبدعين.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء في إحدى المداخلات: “يستمر العالم بالتحول نحو نموذج للحكم يحاكي تطلعات المجتمع الحديث. بعد الصراع بين الرأسمالية المطلقة والاشتراكية أتت العولمة لتثبت ان أحداً من النموذجين لم يستطع ان يحقق الاستقرار والنمو وإشراك كافة مكونات المجتمع. لذلك يتحول العالم اليوم الى نموذج مبني على الحرية الاقتصادية المتلازمة مع المسؤولية الاجتماعية”.

وأضاف: “هذا النموذج هو الأنسب لمجتمعنا في المنطقة وللعالم اذا ما طبق بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. والتحول الى النموذج الجديد قد يشهد عمليات تصحيحية على صعد عدة، قد تكون عنيفة وعكسية في بعض الأحيان لكن علينا ان نخفف من مرحلة التجارب وننتقل الى مرحلة الاستقرار لتفادي الخسائر والاستفادة من التنمية. المطلوب تعزيز الحوكمة والنمو والتنمية لتطوير العالم ومواجهة التحديات التي يواجهها اليوم وتحديداً منطقة الشرق الاوسط”.

كما شارك حاصباني في جلسة مغلقة ضمت قياديين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتناولت مستقبل منطقة الشرق المتوسط، مشاكلها الحالية والحلول المقترحة والمشاكل التي سيواجها لبنان في الأيام المقبلة.

كذلك عقد لقاء على هامش القمة مع مجموعة من الشباب اللبنانيين التابعين لمجموعة المؤثرين الشباب في منتدى الاقتصاد العالمي.