الحاج حسن: فتح دورة استثنائية لمجلس النواب يزيد فرصة إنجاز قانون الإنتخاب

إعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن “أننا لسنا في دولة ذات رؤية، ليس في قطاع الصحة فحسب بل في أي قطاع”.

وأضاف خلال رعايته اللقاء العلمي السادس الذي نظمته مستشفى البقاع الغربي التابعة للهيئة الصحية الإسلامية، بالتعاون مع التجمع العلمي لأطباء الليطاني، في بلدة صغبين، بمشاركة مختصين من أطباء وممرضين ومهتمين، وفاعليات سياسية وبلدية واجتماعية: “لو سألنا كل الوزراء والنواب والرؤساء، ما هي رؤية الدولة اللبنانية في أي قطاع من القطاعات من الزراعة إلى الصناعة والصحة أو التربية أو البنى التحتية أو المالية أو النقد أو الكهرباء أو المياه أوالإنماء، فليس من رؤية مقررة من الدولة، وحتى في حال وجود رؤية فهي لا تنفذ، لذلك يتخبط كل قطاع من القطاعات، هذه هي مشكلة الدولة أنها دولة لا تخطط وليس لديها رؤية مقررة، وهذا الأمر فيه هدر للمال والوقت والطاقات والأعصاب، ورغم كل ذلك فهذا لا يدفعنا إلى اليأس أو القنوت بل يدفعنا إلى الإصرار على الرؤية العلمية والموضوعية للأمور والإصرار على وجود رؤية للدولة في كل القضايا”.

وقانون الإنتخاب قال: “حتى الآن لا اتفاق على قانون للانتخابات، وطبعا المهل تنقضي والإتفاق حتى الآن لم يحصل، ونأمل في أن يحصل هذا الإتفاق على قانون انتخابات ونحن تعاطينا بكل إيجابية مع الطروحات الإنتخابية مع موقفنا الداعي إلى النسبية على أساس دوائر واسعة، لأننا حريصون على الوصول إلى قانون إنتخابات ولأننا حريصون على أن لا نصل إلى الخيارات السيئة أو الأسوء، السيئة هي التمديد أو الستين والأسوأ هو الفراغ، ولأننا كذلك فنحن ندعو الجميع إلى إنجاز قانون إنتخابات في الأيام القليلة الفاصلة عن المهل النهائية، وسمعنا أن هناك نية لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب فهذا جيد ويزيد الفرصة والوقت لإنجاز قانون إنتخابات”.