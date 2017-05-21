المعلوف في الفرزل وإجماع على اعتبار اشكال الاسبوع الماضي فردياً

قام النائب جوزف المعلوف يرافقه وفد من “القوات اللبنانية” في منسقية زحلة بزيارة كل من رئيس بلدية الفرزل ملحم الغصان ومختار الفرزل جوزف فرح. وقد تمّ التنويه بالجهود التي بذلت من قبل شخصيات رفيعة المستوى، للعمل على حلّ تداعيات الإشكال الذي حصل الأسبوع الماضي في بلدة الفرزل.

وقد أجمع الحضور على تصنيف ما حصل في خانة الإشكال الفردي وان احترام الدولة اللبنانية وجميع مؤسساتها وعلى رأسها الجيش اللبناني هو من المسلّمات.