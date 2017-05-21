الملك سلمان: النظام الإيراني و”حزب الله” والحوثيون و”داعش” والقاعدة متشابهون

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كلمة في افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية الأميركية، التي تستضيفها الرياض، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال فيها إن الدول المشاركة في القمة شريك هام في محاربة التطرف والإرهاب.

وقال الملك سلمان: “سنتعاون في القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشدداً على أن الدين الإسلامي كان وسيبقى دين الرحمة والتعايش والسلام، مؤكداً أن بعض المنتسبين للإسلام يشوهون الدين”.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين أن “مشاركة الرئيس ترامب في القمة توضح اهتمام واشنطن بالمنطقة”.

وقال العاهل السعودي: “نرفض وندين فرز الشعوب على أساس ديني أو طائفي”، مضيفاً: “النظام الإيراني و”حزب الله” والحوثيون و”داعش” والقاعدة متشابهون، موضحا: “لا نأخذ الشعب الإيراني بجرائم نظامه، والنظام الإيراني يشكل رأس حربة للإرهاب منذ ثورة الخمينئي وحتى اليوم”

وقال الملك سلمان: “نؤكد عزمنا القضاء على “داعش” وكل التنظيمات الإرهابية”.

وفي وقت سابق، رحب العاهل السعودي الملك سلمان بالمشاركين في القمة العربية الإسلامية الأميركية.