كوريا الشمالية تباغت جارتها بقذيفة جديدة

أعلن جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا، مجهولا، الأحد، لكن وكالة يونهاب الكورية الجنوبية قالت إن المقذوف لا يعتقد أنه صاروخ باليستي عابر للقارات.

وذكر مكتب هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية في بيان أن المقذوف انطلق بعد ظهر اليوم الأحد من موقع قرب بوكتشانج.

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل.

وأجرت كوريا الشمالية أحدث تجاربها الصاروخية، قبل أيام، في تحد لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها كانت تجربة لاختبار قدرة الصاروخ على حمل “رأس حربي نووي كبير الحجم وثقيل الوزن”.