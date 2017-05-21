تحضيرات لانتخابات على أساس “الستين”

علمت “السياسة” من مصادر نيابية موثوقة أن الكتل السياسية والبرلمانية وضعت أعضاءها في أجواء تفيد بأن الانتخابات النيابية ستحصل على أساس قانون “الستين” النافذ على الأرجح، مع تعذر التوافق على قانون جديد للانتخابات حتى الآن.

وقالت المصادر إن عدم التوصل لقانون جديد للانتخابات سيفسح في المجال أمام العودة إلى قانون “الستين” الذي يحظى بدعم غالبية القوى السياسية، وإن جاهرت عكس ذلك وادعت مطالبتها بضرورة التوافق على قانون جديد.

وأضافت أن الخلافات لا تزال كبيرة بشأن القانون الجديد وليس هناك توافق على شيء، ما سيفسح في المجال أمام اعتماد “الستين” كخيار وحيد بعد إجراء تمديد تقني لمجلس النواب الحالي لأشهر عدة، تلافياً للفراغ الذي يحاول الجميع التصدي له لأنه سيترك تداعيات كبيرة على البلد لا قدرة لأحد على تحملها والحد من خسائرها.