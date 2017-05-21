الناصريون الأحرار يشيدون بالمواقف المرتقبة في القمم السعودية



رحبت حركة الناصريين الأحرار بدور المملكة العربية السعودية الريادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية. واعتبر رئيس مجلس القيادة زياد العجوز بأن القمم العالمية والإسلامية والعربية التي تعقد اليوم في المملكة العربية السعودية تشير الى المرحلة المرتقبة وللدور السعودي القيادي وتطورات كثيرة ميدانية قريبة تستعد لها الساحات ودول المنطقة.

واعتبر العجوز بأن الزيارة الخارجية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي تجاوزت كل الأعراف الأميركية لتكون محطته الأولى المملكة العربية السعودية تعتبر انتصارا كبيرا لسياسة المملكة ودورها الريادي في المنطقة.

وأضاف، الأنظار المقبلة يجب أن تتوجه الى ايران واليمن وسوريا والعراق ولبنان حيث يقبع الإرهاب بميليشياته وبمحركه وبمرشده وبسيده .. فإنه آوان اقتلاع الإرهاب من جذوره والذي هو صناعة النظام الفارسي الإيراني..

وتابع العجوز، حزب الله هو رأس الميليشيات الإرهابية في المنطقة والعالم.. وهو إرهابي بإمتياز.

وأردف، أي نعم، أن لهذا الحزب وزرائه في الحكومة اللبنانية، ولكنه استطاع أن يفرض نفسه بقوة سلاحه الإرهابي.. فإذا فرض علينا وجوده في مجتمعنا وفي حكومتنا فلا يعني ذلك إعطاءه صك براءة لإرهابه.

وهنا لا يسعنا إلا أن نؤيد بشكل كامل مضمون تصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن حزب الله هو أخطر ميليشيا ارهابية في العالم.

وختاما وجه العجوز تحية عهد ووفاء لقائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والى القيادة السعودية وقيادة مجلس التعاون الخليجي ونقول لهم بأننا نشهد تاريخا جديدا نرسمه ونخطط له بأيدينا .فتحية للحزم والعزم لإعادة الأمل لكل العروبيين الشرفاء.