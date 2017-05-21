البيت الأبيض: كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً متوسط المدى

أكد مسؤول في البيت الأبيض من الرياض، أن كوريا الشمالية أطلقت “صاروخاً بالستياً متوسط المدى”.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، قد أعلنت ان كوريا الشمالية اطلقت “قذيفة غير محددة”، بعد أسبوع على آخر تجربة قامت بها لإطلاق صاروخ.

وقالت هيئة اركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان ان “كوريا الشمالية اطلقت بعد ظهر اليوم قذيفة غير محددة في بوكشانغ في مقاطعة بيونغان الجنوبية”.

ولم تكشف اي تفاصيل عن هذه العملية حتى الآن.