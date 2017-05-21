الراعي للسياسيين: كيف تحصرون همّكم بإنتاج قانون انتخاب وتهملون حاجات الشعب؟

رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن الشعب اللبناني غير مطمئنّ ويعيش في حالة اضطراب ويخاف على مستقبله وهو بحاجة إلى سلام سياسي واقتصادي وغذائي وأمني.

كلام الراعي جاء خلال عظة الأحد حيث توجَّه إلى المسؤولين في الدولة أكانوا في العمل السياسي عامّة أم في البرلمان أم في الحكومة أم في الإدارات العامّة أم في القضاء بالقول: “الشعب غير مطمئنّ ويعيش في حالة اضطراب ويخاف على مستقبله. إنّه بحاجة إلى سلام سياسي، وسلام اقتصادي، وسلام غذائي، وسلام أمني. يحتاج المواطن إلى سلام من خلال وظيفة عمل يؤمِّن له ولعائلته ولأولاده معيشة كريمة ومستقبلًا مضمونًا؛ ويحتاج إلى عدالة غير مسيَّسة وغير مقيَّدة برشوات، بحيث تعطيه حقَّه وترفع عنه الظلم؛ ويحتاج إلى سلام تؤمّنه له وتحميه إدارات الدولة بصدق وعودها والتزامها بها، فلا تخدعه، كما فعلت على سبيل المثال مع مزارعي التفاح. وما القول عن سلسلة الرتب والرواتب، ومطالب العمّال، ومساعدة الأهالي الذين اختاروا تعليم أولادهم في مدارس خاصّة، مثلما تساعد الذين اختاروا المدرسة الرسمية؟ هذا السلام مطلوب من الجماعة السياسية عندنا.

وأضاف: “يحتاج المواطنون اللّبنانيّون إلى سلام اقتصادي اجتماعي معيشي، وقد ارتفعت نسبة الفقراء فيه إلى 32 %، ونسبة العاطلين عن العمل إلى 25 %، وارتفع الانفاق السنوي العام إلى مليار دولار أميركي بسبب الازدياد الضخم في الطلب على الخدمات العامّة. وانخفض معدَّل النموّ في ما ينتج عنه من خسائر على مستوى الأجور والأرباح والواردات الضريبيّة والاستهلاك والاستثمار. وارتفعت نسبة مستخدمي برامج وزارة الشؤون الاجتماعيّة إلى 40 %. هذا فضلًا عن الطلبات الإضافيّة التي ترهق قطاع المياه والصرف الصحّي والكهرباء، وقطاع الطرقات العامّة. وهذا كلّه بسبب ازدياد مليونَي نسمة على سكّان لبنان الأربعة ملايين، من بينهم حاليًّا مليون ونصف نازح سوري مع ازدياد سنوي بعشرات آلاف الولادات الجديدة، ونصف مليون لاجئ فلسطيني. وبنتيجة ذلك بات اللبناني يعاني من انتزاع اللّقمة من فمه وفم أولاده، ومن تلوّث المياه، وانتشار الفيروس والأوبئة”.

وسأل: “كيف يمكن القبول بأن تحصر القوى السياسيّة في البرلمان والحكومة والكتل كلّ همّها بإنتاج قانون جديد للانتخابات، وهي تحاول ذلك، من دون جدوى ودلائل، منذ اثنتَي عشرة سنة، وتهمل كلّ هذه الحاجات التي يعانيها المواطنون اللبنانيون، والتي تقوّض أسس السلام الداخلي والاستقرار السلمي، فيما المنطقة المحيطة بنا تشتعل فيها نار الحروب والنزاعات، وتتزايد فيها تجارة الأسلحة والتسلّح، وما زالت تعيش على فوهة بركان متأجّج، ونخشى الأعظم، إذ تغيب الأصوات الداعية إلى إيقاف الحروب، وإلى إيجاد الحلول السلمية، وإلى العمل الجدّي من أجل إحلال سلام عادل وشامل ودائم، وإعادة جميع اللاجئين والنازحين والمشرّدين إلى أوطانهم وبيوتهم وممتلكاتهم، ولبنان يرزح تحت ثقلهم الأعظم، والمهدِّد له في كيانه واقتصاده وصيغته وثقافته وسياسته وأمنه.

وختم بالقول: “لا يحقّ لمَن أُسندت إليه السلطة العامّة أن يهمل مسؤوليّته في بناء السلام بكلّ وجوهه”.