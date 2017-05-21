الصراف في الفرزل

زار وزير الدفاع يعقوب الصراف بعد ظهر الأحد يرافقه الوزير السابق غابي ليون، دارة رئيس بلدية الفرزل ملحم الغصان، وعقدوا اجتماعا في حضور اعضاء المجلس البلدي ومخاتير، كما حضر المختار جوزف فرح الذي تم الاعتداء عليه خلال اشكال فردي يوم الخميس الماضي داخل سوبر ماركت على طريق عام الفرزل بين نقيب في الجيش واصحاب السوبرماركت، ما استدعى نقله بصورة طارئة الى احدى المستشفيات في زحلة.

وأكد الغصان ان الحادثة انتهت وان الفرزل لها ملء الثقة بما سيقوم به الجيش اللبناني من تحقيق سريع وشفاف يؤدي في النهاية الى احقاق الحق وخصوصا ان الحادثة هي حادثة فردية وليس لها اي تداعيات”، مؤكدا ان الفرزل كانت وما زالت صلة الوصل بين كل ابناء البقاع ولم تكن الا مع الدولة ومؤسساتها الرسمية وعلى رأسهم مؤسسة الجيش اللبناني الذي نحترم ونجل، وعليه فان اية اساءة للجيش اللبناني لا تعبر عن كرامة وعادات وشيم الفرزل وخصوصا ان وزير الدفاع ابلغ الجميع في الاجتماع ان ما حدث هو موضع متابعة وتحقيق يتم بشكل شفاف ووفق الاليات التي تتبع في الجيش.