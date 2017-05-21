سلهب: التنسيق مع “حزب الله” مستمر رغم الاختلافات والأمور هدأت مع بري

أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب سليم سلهب ان “الانتخابات النيابية ستجرى بحسب القانون النسبي فنحن نرفض الفراغ والتمديد والستين.”

واذ لفت الى انه ليس هناك اي تدخل خارجي في ما خص الانتخابات، أمل أن يتم التوصل الى تسوية داخلية في أسرع وقت ممكن وانجاز قانون انتخابي جديد يؤمن التمثيل العادل للمكونات الوطنية رافضاً فرضية نقل المقاعد الا بحسب معيار موحد ومتفق عليه.

واشار سلهب في حديث لـ”صوت لبنان – الضبية” الى ان التنسيق بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” مستمر على الرغم من الاختلاف في بعض الامور الا اننا ندرك كيفية ادارة الخلاف مع الحزب.

وعن العلاقة مع الرئيس نبيه بري اعتبر سلهب ان هناك حدية حصلت في الكلام بين الطرفين الا ان الامور هدأت في الأسبوع الفائت لافتاً الى ان المواقف التي اتخذها “حزب الله” حول قانون الانتخاب كانت ايجابية بالنسبة لـ”التيار” وساعدت في بلورة بعض الافكار.

واضاف انه سيتم اللجوء الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بالتوافق بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب الا اذا تم التوصل الى اتفاق قبل 29 من ايار الجاري.

وعن عدم دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون الى القمة في السعودية اعتبر سلهب ان ما حصل قد يكون رسالة أو خطأ بروتوكولياً.

وتابع: علينا المحافظة على الوحدة الوطنية فالاستقرار اللبناني مطلب اميركي وغربي أيضاً.

ولفت النائب سلهب الى ان التوافق حصل للتمديد لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.