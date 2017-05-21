جريدة “سوزجو” تعترض بالأعمدة الفارغة

في يوم حرية الصحافة الذي يوافق 19 أيار، أصدرت جريدة تركية معارضة عددا خاليا من أي محتوى، وتركت صفحاته بيضاء احتجاجا على اعتقال صحفيين اثنين ومالك الجريدة ورئيس قسمها المالي.

وحمل عدد السبت من صحيفة “سوزجو” أعمدة فارغة من المحتوى عليها فقط أسماء محرريها، في واقعة نادرة بعالم الصحافة المطبوعة.

وجاء ذلك ردا على اعتقال رئيسة تحرير الموقع الإلكتروني للصحيفة مديحة أولغون والمراسل غولمن أولو، الجمعة، كما صدرت مذكرات اعتقال بحق مالك الصحيفة بوراك أكباي ورئيسة القسم المالي يونجا كاليلي.

ووجهت لهم اتهامات بـ”ارتكاب جرائم نيابة عن جماعة فتح الله غولن” الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة، الذي تلقي عليه الحكومة التركية باللوم في محاولة الانقلاب الفاشلة الصيف الماضي، وهو ما ينفيه غولن.

وتعد الصحيفة من أشد أنصار التراث العلماني التركي الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، كما أنها من أشد منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته.