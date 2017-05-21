تواصل عملية الإقتراع في نقابة اطباء طرابلس لملء 3 مقاعد شغرت

تتواصل عملية الإقتراع في نقابة اطباء لبنان – طرابلس في الإنتخابات الفرعية لملء ثلاثة مقاعد شغرت بإنتهاء مدة ولاية ثلاثة اطباء في مجلس النقابة.

ويترشح في هذه الإنتخابات 7 أطباء توزعوا على لائحتين ومرشح منفرد وهم: رولان طنوس، سليم ابي صالح، جميل نشار، كريم جبور، طارق إسماعيل، محمد خضرين، وبلال صبلوح.

وبلغ عدد الذين يحق لهم الإقتراع 1165 طبيبا من اصل 1676 مسجلين على لوائح النقابة.

وفاز بالتزكية النقيب الدكتور إيلي حبيب مراقبا عاما لصندوق التقاعد مع الطبيبين فواز ناغي وحسن زكريا كعضوين في صندوق نقابة المتقاعدين.