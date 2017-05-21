نتائج الانتخابات الفرعية في نقابة اطباء طرابلس

انتهت اعمال الفرز في الإنتخابات الفرعية التي شهدتها نقابة اطباء لبنان – طرابلس لإختيار ثلاثة اعضاء في مجلس النقابة بدل الذين انتهت مدة عضويتهم.

وأسفرت النتائج عن فوز كل من الدكاترة جميل نشار ونال (392) صوتا، سليم ابي صالح (313) صوتا، طارق إسماعيل (309) أصوات، وفاز الدكتور بلال صبلوح كرديف اول ووجدت 7 اوراق بيضاء، و6 اوراق ملغاة.

كما فاز بالتزكية النقيب الدكتور إيلي حبيب كمراقب عام للجنة صندوق التقاعد، وكذلك كل من الدكتور فواز ناغي والدكتور حسن زكريا كمساعدي المراقب.

وكانت صناديق الإقتراع قد فتحت صباحا في مقر النقابة حيث بلغ عدد المقترعين 626 ناخبا من اصل 1165 طبيبا يحق لهم الإقتراع، وذلك بحضور النقيب الدكتور عمر عياش ورئيس مصلحة الصحة في الشمال الدكتور جمال عبدو ممثلا وزارة الصحة.

وفور إعلان النتائج القى النقيب عياش كلمة اشاد فيها بـ”روح المسؤولية والمودة وأجواء التنافس الرياضي والديموقراطي التي سادت الإنتخابات وعمليات الفرز”، وتمنى للفائزين “التوفيق في ضم جهودهم وخبراتهم إلى مجلس النقابة لإكمال المسيرة الناجحة. كما تمنى التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ.

واعتبر “ان النقابة هي جسم واحد ومصلحة النقابة هي الهدف والكل يعمل لهذه الأمانة وحمل الرسالة النقابية الإنسانية من اجل المواطن والبلد والشعب والوطن تحت سقف القانون والحوار الإيجابي والعيش الواحد”.