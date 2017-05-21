ترامب للسيسي: سأزور مصر قريبا

أكّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال لقائه مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، إنه سيزور مصر قريبا مع إدراج ذلك على جدول أعماله.

وأوضح ترامب: “سأذهب إلى مصر. سندرج ذلك في جدول الأعمال قريبا”، مضيفا أن “السيسي قام بعمل هائل في ظل ظروف صعبة”.

ويأتي لقاء ترامب مع السيسي في إطار سلسلة لقاءات ثنائية عقدها أيضا مع ملك البحرين وأمير قطر، وذلك قبل عقد القمة الخليجية الأميركية.