وأوضح ترامب أثناء لقائه مع ملك البحرين في الرياض: “العلاقات بين بلدينا رائعة وإن كان قد شابها بعض التوتر، لكن لن يكون هناك توتر مع هذه الإدارة”.

وأضاف الرئيس الأميركي: “سنقيم علاقة طويلة المدى جدا. وأتطلع بشدة إلى هذا.. فهناك الكثير من القواسم المشتركة”.